winfried achternbrink Donnerstag, 27.04.2017 | 14:10 Uhr

Gelesen in t-Online.de 05.08.2015 ... >> Diese Leistungen stehen Flüchtlingen in Deutschland zu <<

- Behörden übernehmen Wohnkosten -

Wenn Asylbewerber nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften des Landes untergebracht sind

und damit in der Regel kein Essen mehr gestellt wird sowie weitere Sachleistungen wegfallen,

gibt es zusätzliches Bargeld: Erwachsene Alleinstehende erhalten 216 Euro, Kinder oder weitere

Haushaltsmitglieder zwischen 133 und 194 Euro.

Zusätzlich übernehmen die Behörden anfallende Wohnkosten.