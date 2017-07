Bei einem Unfall am frühen Mittwochmorgen in Berlin Marzahn-Hellersdorf sind drei Autoinsassen schwer verletzt worden, der Fahrer und ein Beifahrer schweben in Lebensgefahr. Ihr Auto hatte sich bei hoher Geschwindigkeit auf der Landsberger Allee überschlagen. Zuvor hatte der Fahrer offenbar versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Der Polizei zufolge wendete der Autofahrer gegen 3.45 Uhr sein Fahrzeug an der Kreuzung Landsberger Allee/Zossener Straße (Ortsteil Hellersdorf) und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Weil der Wagen so schnell fuhr, habe ein Polizeifahrzeug die Verfolgung abgebrochen, sagte Polizeisprecher Michael Maas dem rbb. Der Passat-Fahrer habe dann offenbar an der Marzahner Mühle die Kontrolle über sein Auto verloren. "Er schleuderte über die Mittelinsel, dabei knickten sogar drei Bäume ab", so Maas.