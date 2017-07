Der Sonnenschein ist da, nur die Temperaturen lassen noch zu wünschen übrig. Dennoch eröffnen in der kommenden Woche zwei weitere Sommerbäder in Berlin: Das Prinzenbad und das Bad am Olympiastadion laden ab dem 29. April zum Schwimmen.

Wannsee und Weißensee waren die ersten, die Strandbäder begrüßten am Osterwochenende die ersten Schwimmer. Die nächsten Bäder folgten Schritt für Schritt, "je nach Witterung", sagte BBB-Sprecher Matthias Oloew dem rbb: "Wir haben ein bisschen den Schub rausgenommen bei der nächsten Welle zur Eröffnung der Freibäder, weil das Wetter ja gerade nicht so besonders doll ist." Im Laufe des Mais würden die vier Kombibäder in der Seestraße, in Spandau, Mariendorf und Gropiusstadt eröffnet. Am 13. Mai sei dann die Eröffnung des Sommerbades in Wilmersdorf geplant.