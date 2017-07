Video: Abenschau | 14.04.17 | Viktoria Kleber

Berliner Karfreitagsprozession - Kirchen erinnern an verfolgte Christen

14.04.17 | 16:19 Uhr

Mit einer Schweige-Prozession durch Berlin-Mitte haben Kirchenvertreter am Karfreitag an die Passion Christi erinnert. Gleichzeitig wollen sie so ihre Solidarität mit verfolgten Glaubensbrüdern und -schwestern ausdrücken.



Bei der Karfreitagsprozession in Berlin haben Christen an Glaubensgeschwister erinnert, die wegen ihrer Religion verfolgt werden. Dabei wurde auf die jüngsten Anschläge auf koptische Gottesdienste am Palmsonntag in Ägypten verwiesen. In Berlin zogen nach Angaben der Veranstalter mehrere Hundert Menschen von der St. Marienkirche am Alexanderplatz zum Französischen Dom auf dem Gendarmenmarkt. An der Spitze des ökumenischen Umzugs trugen vier kirchliche Vertreter – der evangelische Bischof Markus Dröge, der katholische Erzbischof Heiner Koch, der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider, sowie die Juristin und Frauenrechtlerin Seyran Ates als Vertreterin der Muslime – ein knapp drei Meter hohes und 50 Kilogramm schweres grünes Kreuz.

Luther als Mottogeber

Mehrere Passanten und Touristen hätten sich der Prozession spontan angeschlossen, sagte eine Sprecherin des Kirchenkreises dem Evangelischen Pressedienst. Berlins evangelischer Bischof Markus Dröge sagte in seiner Predigt, er wünsche sich, dass die Hoffnung in den Herzen der von Gewalt betroffenen Christen nicht erlischt. Dröge erinnerte an "Instanzen des Leidens" im In- und Ausland. Menschen würden "durchgereicht", gerieten in die Fänge von Schleppern und ertränken, sagte er mit Blick auf Flüchtlinge. Auf der etwa 90-minütigen Schweige-Prozession mit ihren sieben Stationen in Berlin wollen Christen den Leidensweg Jesu nachvollziehen. Am Französischen Dom beenden die Teilnehmer den Zug mit einem gemeinsamen Gebet. Im Jahr des 500. Reformationsjubiläums stand die Prozession unter dem Wort Martin Luthers "Hier stehe ich und kann nicht anders".