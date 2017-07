Berliner Wildschweine ernähren sich seltener als bislang angenommen von Abfällen der Städter. Bei einer Analyse der Mageninhalte von in Berlin und Brandenburg gejagten Schwarzkitteln fanden sich lediglich in neun von knapp 250 Fällen Plastikteilchen und menschliche Nahrung wie Brot mit Wurst und Käse. Das teilte das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung am Donnerstag unter Berufung auf eine aktuelle Studie im Fachblatt "Plos One" mit.