Dennoch wurde hier im März eingebrochen, mehrere Bienenkästen mit ganzen Völkern darin wurden gestohlen. Wer tut so etwas? Hobby-Imker Erich Hiller kann die Tat auf die Stunde genau eingrenzen, denn: "Ein Bienenvolk stand auf einer elektronischen Waage, die misst stündlich das Gewicht. Und daran konnten wir erkennen, dass am 20. März zwischen 1 und 2 Uhr nachts die Beute verschwunden ist."

Der Lehr-Bienenstand in Marienfelde ist eine grüne Oase mitten in der Großstadt. Hier erklären Freiwillige Kindern und ihren Eltern, wie wichtig Bienen für die Natur sind. Hobby-Imker lernen das Einmaleins des Honig-Machens. Der hier produzierte Honig wird zudem verkauft - es ist ein Non-Profit-Projekt.

Dramatische Verluste an brandenburgischen Bienenvölkern sind für diesen Winter gemeldet worden. Kaspar Bienefeld, Leiter des Instituts für Bienenkunde an der Humboldt Universität Berlin, wundert das sehr.

"Man kann nicht sagen, dass die Bienen am Aussterben sind"

Als erstes seien von den Dieben Bewegungsmelder und Scheinwerfer abgebaut worden, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Zudem hätten sie sich die Zeit genommen, die verschmutzten Böden der Bienenkästen auszutauschen. Anschließend hievten die Diebe die etwa 30 Kilogramm schweren Kästen über einen Zaun und verschwanden in der Dunkelheit. "Die Leute werden skrupelloser", sagt Hiller. "Früher hätte man das kaum für möglich gehalten, dass Imker andere Imker bestehlen."

Seit Jahren nimmt die Zahl der Bienen-Diebstähle zu – hier in der Region sowie in anderen Teilen Deutschlands. Die Diebe wollen dadurch offenbar Verluste ausgleichen, die sie im Winter durch die Varroa-Milbe erleiden. Die ursprünglich in Asien heimische Milbe schwächt hierzulande Bienenvölker und reduziert sie durch Viren.

Der aktuelle Winterverlust wird in Berlin auf 20 Prozent aller Bienenvölker geschätzt. In Brandenburg wird mit einem Verlust von 30 bis 40 Prozent gerechnet. Neue Bienen-Völker zu kaufen, ist den Dieben offenbar zu teuer. "Rund 150 Euro sind da schon zu investieren", sagt Hiller, "und Klauen ist allemal preiswerter."

Ohne die Unterstützung durch einen Imker hätten Hiller und seine Kollegen nach dem Diebstahl nicht weitermachen können. Mit drei geliehenen Bienenvölkern können sie ihre Arbeit jedoch fortsetzen. Der Lehr-Bienenstand in Marienfelde soll nun aufgerüstet werden, Kameras und eine Alarmanlage sollen installiert werden. Der Diebstahl hat bei Hiller allerdings Spuren hinterlassen. "Jeden Tag, wenn ich hierherkomme, denke ich: 'Hoffentlich finde ich noch alles vor.' Also das bedrückt mich am meisten."