Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 18.04.2017 | 09:03 Uhr

Sinnvoller, als mit einem Großaufgebot all dem zu Leibe zu rücken, hielte ich die Herausbildung und die Verfestigung eines anderen Fahrverhaltens. Ich würde gut der Hälfte der Autofahrenden ein besonnenes, rücksichtsvolles Fahrverhalten attestieren, gut 40 % ein forsches Fahrverhalten, bei dem das Risiko bewusst in Kauf genommen wird und knapp 10 % ein nassforsches Fahrverhalten. Hier wird das Risiko nicht nur in Kauf genommen sondern geradezu gesucht. Letztlich aber wird bei brenzligen Situationen dann doch wieder zurückgesteckt. 0,1 % bis 1 %, je nach Lage, im Osten eher die zweite Zahl, im Westen die erste, legt ein brutales Fahrverhalten an den Tag: Einfach draufgehalten und dann auch nicht mehr zurückgeschreckt bis zur allerletzten Konsequenz. Das sind die Krieger auf unseren Straßen.



"Zurückstecken ist keine Niederlage" wäre bspw. so ein Motto der Sensibilisierung, regelmäßiges Kontrollieren, dass Rasen nicht mehr lohnt, wäre das Zweite.