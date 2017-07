Neue Details im Fall der brutal getöteten Mutter in Borkheide: Der tatverdächtige Sohn sollte am Montag eigentlich vor Gericht erscheinen. Ein Grund für den Gerichtstermin: Er soll seine Mutter bedroht haben.

Der 17-Jährige, der in Borkheide (Potsdam-Mittelmark) seine Mutter getötet haben soll, hatte eigentlich am Montag einen Prozesstermin. Am Amtsgericht Brandenburg (Havel) war ein Prozess gegen ihn angesetzt, unter anderem weil er seine Mutter vor nicht allzu langer Zeit bedroht haben soll, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ) darüber berichtet.

"Es wäre sein erstes Gerichtsverfahren gewesen", so die Sprecherin. Angeklagt war er wegen Bedrohung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Diebstahls mit Waffen.