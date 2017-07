Flammen im ehemaligen Kino "Kosmos" in Berlin-Friedrichshain: Das denkmalgeschützte Gebäude an der Karl-Marx-Allee wurde am Freitag durch einen Brand teilweise zerstört. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Das ehemalige Kino "Kosmos" in der Karl-Marx-Allee in Berlin-Friedrichshain ist am Karfreitag durch ein Feuer teilweise zerstört worden. Der Brand sei am Karfreitag in den frühen Morgenstunden an Plastikcontainern neben dem Gebäude ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits Schaufenster im Erdgeschoss und in der ersten Etage zerstört. Der Brand griff auch auf ein Büro in dem Gebäude über.



Die 18 Feuerwehrleute konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, wie es hieß. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber ein hoher Sachschaden, zumal auch ein Büro in dem Gebäude betroffen war.