Mann wird bei Wohnungsbrand in Schöneberg verletzt

Ein Brand in einer Wohnung in Berlin-Schöneberg hat am Samstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Bewohner kam nach Angaben eines Feuerwehrsprechers mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Das gesamte Gebäude wurde geräumt.

Der Brand war in der dritten Etage des Hauses ausgebrochen und hatte sich auf eine Fläche von 850 Quadratmetern ausgebreitet. Mehr als 110 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch Helfer der Freiwilligen Feuerwehr löschten mit. Das Deutsche Rote Kreuz betreute die zehn Bewohner, die ihre Wohnungen verlassen mussten.

Ein Sprecher der Feuerwehr hatte den Anwohnern im rbb geraten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.