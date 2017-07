Peter Linke Kyritz Donnerstag, 13.04.2017 | 14:46 Uhr

Sie brauchen keine Angst vor rational denkenden Menschen haben. Im Gegenteil. Sehen Sie sich die mörderischen Ansichten in den heiligen Schriften an. An zahlreichen Stellen wird in der Bibel zum Mord an Andersdenkenden aufgerufen. An 1000 Stellen tötet Gottvater höchstpersönlich 2 Millionen Menschen. Der Koran verherrlicht an 206 Passagen den Krieg und enthält 25 Tötungsbefehle. Der Katholik Adolf Hitler. "Ich tue nur, was die Kirche seit 1500 Jahren tut, nur gründlicher. Er setzte z.B. um, was ein Martin Luther in seinem Buch "Von den Juden und Ihren Lügen" forderte. Papst Pius XII. wünschte "... dem Führer nichts sehnlicher als den Sieg".

Menschenrechte, Gleichheit und Demokratie mussten immer hart gegen den Klerus erkämpft werden. Die Basis Nichtgläubiger beruht auf humanistischer Ethik und nicht am Festhalten an tradierten angeblichen Gottessätzen aus der Bronzezeit in Kleinasien vor einem Volk von Nomaden.