Ein 44-jähriger Mann, der eine Explosion in einer Pension in Seddiner See (Potsdam-Mittelmark) verursacht hatte, ist am Freitag am Potsdamer Landgericht zu sieben Jahren Haft und Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft und ebenfalls Unterbringung in der Psychiatrie gefordert.