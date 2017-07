Zwei Laster in Flammen

Dabei fing einer der LKW Feuer, das schnell auf den zweiten Laster übergegriffen hat. Auch die Böschung an der Unfallstelle stand in Flammen.

Nach einem LKW-Unfall ist der südliche Berliner Ring am Montag gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren kurz nach 12 Uhr drei Laster zwischen Ludwigsfelde-West und Nuthetal zusammengestoßen. Ein 55 Jahre alter Fahrer aus Sachsen hatte offenbar im dichten Verkehr der A10 ein Stauende übersehen und war fast ungebremst in einen haltenden Sattelzug gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen einen weiterern Laster gedrückt.

Der 55-jährige Fahrer wurde schwer verletzt aus seinem brennenden Laster gezogen und per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Feuerwehr äußerst schwierig, da ein Laster mit extrem brennbaren Plastikteilen beladen war. Die beiden zuerst kollidierten Lkw aus Sachsen und der Uckermark brannten völlig aus, insgesamt entstand ein Sachschaden von 350.000 Euro.

Die A10 wurde wegen des großen Brandes zunächst in beide Richtungen voll gesperrt, es kam zu langen Staus. Die Polizei beklagte, dass Rettungskräfte auf ihrem Weg zur Unglücksstelle von Autofahrern massiv behindert wurden, weil sie keine Rettungsgasse bildeten. Nach einigen Stunden wurde die Autobahn in Richtung Frankfurt (Oder) wieder freigegeben. In Richtung Nuthetal aber ist sie immer noch gesperrt.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Beitrages hieß es, die A10 sei noch immer Richtung Frankfurt (Oder) gesperrt - das ist falsch, sie ist noch in Richtung Nuthetal, also Westen, gesperrt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.