Die Berliner Stadtreinigung (BSR) will in den nächsten Jahren CO2 einsparen. Dazu unterzeichneten Senat und BSR am Donnerstag eine Klimaschutzvereinbarung. Es ist bereits die dritte Vereinbarung dieser Art.

Das Unternehmen will außerdem künftig auf den Einsatz von Glyphosat zur Bekämpfung von Unkraut auf Gehwegen verzichten. Stattdessen werden die Gräser jetzt per Hand gezupft - und könne nicht mehr so efektiv entfernt werden. "Wir werben parallel dazu für mehr Toleranz bei etwas mehr Grün in der Stadt", sagte eine Sprecherin.

Glyphosat steht in Verdacht, Krebs zu erregen. Mit der Entscheidung reagiere man auf die Verunsicherung der Berliner Bevölkerung und der BSR-Mitarbeiter, so die Sprecherin.