Weil ein couragierter Berliner in einer S-Bahn Jugendliche aufforderte, nicht zu rauchen und auf den Boden zu spucken, wurde er selbst zur Zielscheibe und körperlich von ihnen attackiert. Jetzt sucht die Bundespolizei die Täter per Öffentlichkeitsfahndung.

Der Mann hatte am 8. September 2016 gegen 00:15 Uhr in einer S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Sonnenallee und Treptower Park gesehen, wie drei Jugendliche sich in der Bahn wie beschrieben benahmen. Als er sie darauf ansprach, schlugen sie gemeinsam auf ihn ein. In das Gemenge begaben sich noch weitere Jugendliche, die möglicherweise zu dem Trio gehörten. Ein weiterer Fahrgast versuchte daraufhin, schlichtend ins Geschehen einzugreifen.