konstanze Dienstag, 18.04.2017 | 22:49 Uhr

aus dem gewaltmonopol des staates ist längst das gewaltmonopol der straße geworden. gruppen tragen ihre streitigkeiten ganz ungeniert im öffentlichen raum aus. das hauen und immer öfter auch das stechen, gehören inzwischen zum alltag und kommen noch bestenfalls in lokalen medien vor. das schlimmste ist jedoch, dass die deutschen all die schrecklichen vorgänge in ihrem land mit der gleichen gleichgültigkeit hinnehmen, wie während der nazi-zeit, die dann mehr als 1 million juden in die gaskammer brachte. sie nehmen wieder alles hin, was geschieht, oder tun so, als hätten sie nicht bemerkt, was hier vor sich geht. sie werden wieder die fragen ihrer kinder beantworten müssen !