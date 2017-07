Audio: Inforadio | 14.04.2017 | Matthias Bertsch

Charismatische Gemeinschaften in Berlin - Wenn Religion anzieht – und Kritik zulässt

14.04.17 | 12:53 Uhr

Ist von Religion und Vorbetern die Rede, denken viele an fundamentalistische Prediger, die Jugendliche im Internet mit einfachen Wahrheiten benebeln. Matthias Bertsch hat in Berlin Projekte besucht, bei denen Charisma zwar eine wichtige Rolle spielt, aber Jugendliche nicht aufhören zu denken.

Freitagabend in der Immanuelkirche in Prenzlauer Berg. In der Kapelle haben sich 20 überwiegend junge Frauen und Männer versammelt – zum wöchentlichen Taizé-Gebet. Über dem Altar liegt ein orangefarbenes Tuch, der Boden ist voller Kerzen. Fast alle hier waren schon einmal in Taizé, jener ökumenischen Gemeinschaft im Osten Frankreichs, wo die mittlerweile weltweit populäre Gottesdienstform entstand, die bis heute jährlich Tausende junger Menschen anzieht. Auch die 27-jährige Anne Meng war schon mehrfach dort: "Diese Gespräche, die man dort mit anderen jungen Leuten führt, fand ich immer total bereichernd. Und es war schön zu sehen, dass auch andere Menschen auf dem Weg sind und sich Gedanken über den Sinn des Lebens machen."

„Ein Leben lang lässt uns der Heilige Geist immer wieder aufbrechen und von Neubeginn zu Neubeginn in eine Zukunft des Friedens gehen.“ (Frère Roger)

Taizé-Gebete sollen in der Stille des Herzens weiterklingen

Neben dem Austausch mit Gleichaltrigen sind es die Gespräche mit den Brüdern und Schwestern, die dauerhaft in Taizé leben, die vielen bei dieser Suche helfen. Vor allem der Gründer der Gemeinschaft, der vor zwölf Jahren gestorbene Frère Roger, ist für viele Taizé-Reisende ein Vorbild oder eine Quelle der Inspiration. Ein Satz von Frère, der viel über die besondere Atmosphäre in Taizé aussagt, findet sich in den Liederbüchern der Berliner Gemeinschaft: "Nichts führt in innigere Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott als ein ruhiges gemeinsames Gebet, das seine höchste Entfaltung in lang anhaltenden Gesängen findet, die danach, wenn man wieder alleine ist, in der Stille des Herzens weiterklingen."

Es ist dieses Weiterklingen der Gesänge im Herzen, das auch Andreas immer wieder in die Immanuelkirche zieht. Andreas ist nur einmal für eine Woche in Taizé gewesen, aber diese Woche hat ihre Spuren hinterlassen – und das hat etwas mit der Ausstrahlung des Ortes zu tun, sagt der 31-Jährige: "In so vielen Orten dieser Erde gibt es Treffen, die regelmäßig wegen dieses Charismas stattfinden, und die auch versuchen, es in ihre Treffen hineinzuholen: durch die Kerzen, die Farben, also die orangenen Tücher – die Farbe Orange spielt in der Kirche in Taizé eine große gestaltende Rolle – und die Gesänge natürlich. Das zusammen holt tatsächlich ein Stück dieses Charismas hierher."

Pastor Kingsley Arthur hat die Christian Revival Church in Berlin-Wedding gegründet.

Charismatischer Pastor prägt Weddinger Pfingstgemeinde

Auch in der International Christian Revival Church in Wedding, die zum Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden gehört, wird viel gesungen. Die internationale christliche Gemeinde wurde vor 27 Jahren von dem aus Ghana stammenden Pastor Kingsley Arthur gegründet. Er prägt die Gemeinde heute noch – zusammen mit seiner deutschen Frau Barbara und ihren gemeinsamen Kindern. Auch in der Jugendgruppe, die sich jeden Freitagabend in den Räumen der Gemeinde trifft, spielen seine drei Töchter eine wichtige Rolle. Ihr Vater sei ihr großes Vorbild, sagt seine Tochter Nelli: "So jemanden habe ich noch nie gesehen. Jemand, der so weich ist und so ein großes Herz hat."



Während Nelli noch nach Worten sucht, ergänzt Lukas seine eigenen Erfahrungen: "Er kann dich mit einem Blick angucken, da willst du einfach ganz schnell wegrennen, aber er kann genauso mit einem Blick einfach sagen: Du schaffst es, du bist stark. Also er spiegelt wirklich wider, was in der Bibel wichtig ist."

Muslimischer Poetry-Slam zieht Jugendliche an

Musikalisch geht es auch beim i,Slam zu. Die Vorstellungen des muslimischen Poetry-Slam beginnen immer mit einer Koran-Rezitation, doch was dann kommt, klingt meist sehr weltlich.



Vor gut fünf Jahren wurde der i,Slam in Berlin ins Leben gerufen. Seitdem haben Tausende Jugendliche die Auftritte der jungen Muslime und Musliminnen in fast allen größeren Städten in Deutschland bejubelt. Das Projekt kommt an, weil es jugendlich wirkt und zugleich das religiöse Selbstverständnis vieler Muslime respektiert, indem zum Beispiel bei den Veranstaltungen kein Alkohol ausgeschenkt wird. "Wir versuchen einfach nur, eine schönere Welt mit dem Projekt zu machen", sagt Youssef Adlah, einer der beiden Begründer der Veranstaltung. "Und das ist genau das, was meine Religion mir vorschreibt. Ich glaube, es ist Gottesdienst, was wir hier veranstalten, auch wenn es sehr lustig und heiter zugeht."

Screenshot von i-slam.de: die muslimische Version des Poetry Slam.

Positive Vorbilder schaffen

Um nicht nur das eher gymnasial geprägte Publikum der klassischen Poetry-Slams zu erreichen, bietet der i,Slam inzwischen auch Workshops an Sekundarschulen an. Der Grundgedanke, so Projektleiterin Leila El-Amaire, ist der gleiche: Empowerment. "Der Grund, warum die jungen Leute zu uns kommen, ist, weil wir ihnen keine Zwänge auferlegen, keine Verbote. Und dieser sichere Raum, den wir bieten, ist halt unglaublich attraktiv", sagt sie. "Wenn man in einer Gesellschaft aufwächst, wo man im Grunde genommen unsichtbar ist, im öffentlichen Diskurs nur dann auftaucht, wenn es irgendwie negativ konnotiert ist, dann geht das nicht spurlos an einem vorbei."



Die Diskriminierungserfahrung macht viele junge Muslime offen – und manchmal auch anfällig – für Vorbilder und Idole, die ihnen Selbstbewusstsein vermitteln. Und deshalb trage er als i,Slammer auch eine gewisse Verantwortung, sagt Youssef: "Dadurch, dass ich auf der Bühne stehe, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich Menschen zum Denken anrege, muss ich diese Vorsicht einfach mitbringen." Und so gehöre beides zur Vorbildfunktion des i,Slam: das Stärken und das kritische Hinterfragen der religiösen Identität.

Beides geht: tiefer Glaube und Zweifel an Gott

Wenn man alles unkritisch hinnehme, was einem über die eigene Religion erzählt werde, habe man auch keine wirkliche Tiefe, meint Projektleiterin Leila El-Amaire. "Wenn ich das jetzt mal wirklich religiös betrachte, dann ist es auch meine Pflicht, kritisch mit mir selbst und mit allem um mich herum umzugehen – eben auch mit der eigenen Religion." Aber tiefer Glaube und kritische Fragen oder gar Zweifel an Gott, geht das zusammen? Ja, sagt Nelli von der International Christian Revival Church: "Bei mir gab es auch immer Phasen, wo es mir mal nicht so gut ging, auch mit dem Glauben nicht. Wenn ich mich allein fühle, wenn man auch zweifelt, gibt es einen Gott, ist das denn alles so richtig, was ich hier höre? Aber am Ende bin ich doch immer wieder hier."



Ihr Vater, Pastor Kingsley Arthur, versucht, in der Nachfolge Jesu zu leben. Das will auch Nelli, allerdings ohne sich anderen dabei aufzudrängen: "Ich arbeite im Krankenhaus, und wenn ich im Pausenraum vor dem Essen bete, haben mich meine Kollegen gefragt, warum? Ich quatsche dann gerne drüber, aber sonst gehe ich nicht hin und sag: 'Hey, ich bin Christ und du solltest das auch ausprobieren.' Das kommt doch ein bisschen komisch rüber, so sektenhaft."

Die Offenheit der Berliner Gesellschaft

Anne Meng war ein Jahr in Taizé, als sogenannter "Permanent" – mit klaren Arbeitsaufgaben für die Gemeinschaft aber auch Kleidungsvorschriften. So sehr die 27-Jährige die Intensität der Gemeinschaft in Taizé auch schätzt, die Offenheit der Gesellschaft in Berlin mag sie dennoch nicht missen. "Jetzt genieße ich es wirklich, auch mal Miniröcke anzuziehen ohne mir Gedanken zu machen, wem ich damit auf die Füße treten könnte."