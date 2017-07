Die 22-Jährige, die am Osterwochenende in Cottbus von einem Auto erfasst wurde, ist gestorben. Am Dienstagabend sei die Studentin im Carl-Thiem-Klinikum ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand die junge Frau am Samstag gegen 0.30 Uhr mit einer Gruppe von Menschen zusammen an der Straßenbahnhaltestelle in der Berliner Straße, auf Höhe der Stadthalle. Plötzlich trat sie auf die Fahrbahn - ein 20-Jähriger, der mit seinem Auto aus der Richtung des Altmarkts kam, konnte offensichtlich nicht mehr ausweichen - die Studentin prallte gegen das Auto, schwer verletzt wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Nun, drei Tage später, ist sie gestorben.

Warum die Frau unvermittelt auf die Straße lief, ist noch nicht klar. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen des Unfalls. Die 22-Jährige studierte an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), sie stammte aus Ägypten.

Sendung: Antenne Brandenburg, 19.04.2017, 9.30 Uhr