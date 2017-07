Unfallopfer in Cottbus soll rassistisch beleidigt worden sein

In Cottbus wird eine ägyptische Studentin bei einem Unfall schwer verletzt und stirbt kurz darauf. Nun sagt eine Frau aus, dass die Beifahrer des Unfallwagens das Opfer rassistisch beleidigt hätten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch wegen Volksverhetzung.

Hintergrund ist die Aussage einer Cottbuser Abiturientin, die nach einem Bericht der Lausitzer Rundschau (Dienstag) angegeben hat, am Ostersamstag an der Haltestelle vor der Cottbuser Stadthalle gewartet zu haben, als die 22-jährige Studentin bei dem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt wurde. Demnach habe sie beobachtet, wie die Beifahrer des Unfallwagens die schwer verletzte Frau nach dem Zusammenstoß rassistisch beschimpft hätten.

Nach dem Unfalltod einer ägyptischen Studentin in Cottbus hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Beleidigung gegen Unbekannt eingeleitet. Das sagte Horst Nothbaum, Sprecher der Staatsanwaltschaft Cottbus, am Mittwoch dem rbb.

Studentin in Cottbus nach Autounfall gestorben

Der Fahrer und die Beifahrer seien polizeibekannt, sagte Sprecher Nothbaum weiter. Allerdings soll es mehrere Beifahrer gegeben haben, so dass es noch unklar sei, wer genau die junge Ägypterin beleidigt haben soll. Auch müsse geklärt werden, ob es tatsächlich einer der Beifahrer gewesen sei.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft zeigten sich überrascht von den Vorwürfen. Bisher habe es keine Hinweise auf rassistische Äußerungen gegeben, auch nicht bei den Zeugenaussagen am Unfallort, sagte der Sprecher dem rbb. Die Staatsanwaltschaft werde sowohl die bereits gehörten Zeugen als auch weitere Zeugen vernehmen und dazu befragen, welche Äußerungen sie möglicherweise von wem gehört haben. Die Abiturientin sei am Dienstag von der Polizei vernommen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand die junge Frau am Samstag gegen 0:30 Uhr mit einer Gruppe von Menschen zusammen an der Straßenbahnhaltestelle in der Berliner Straße, auf Höhe der Stadthalle. Sie soll plötzlich auf die Fahrbahn getreten sein und wurde von dem Auto eines 20-Jährigen, der aus der Richtung des Altmarkts kam, erfasst. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und starb drei Tage später.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch nach wie vor zum Unfallhergang. Außerdem wurde ein Gutachten zur Geschwindigkeit des Unfallautos in Auftrag gegeben, das noch aussteht.