Sie waren Jongleure, Trapezkünstler und Reck-Artisten. In der DDR waren sie angesehen und wirtschaftlich abgesichert - sie durften sogar in die Manegen der Welt reisen. Jedes Jahr blicken sie gemeinsam zurück: beim Artistentreffen in Wittenberg. Von Bettina Rehmann

Im silbern glänzenden, eng anliegenden Kostüm kopfüber hängend balancierte er die zwei leicht bekleideten Frauen nur an einem Riemen im Genick – während sich beide Frauen um die eigene Achse drehten. Damals war der Trick einzigartig, sagt Kebschull, daher waren sie weltweit gefragt. Auf allen Kontinenten hatten sie Auftritte – nur seine zwei Töchter mussten als "Pfand" in der DDR bleiben, damit die drei immer wieder zurückkehrten. Doch Fluchtgedanken, sagt er, hatte er ohnehin keine. Denn das Leben sei für Artisten im Westen noch härter gewesen. In der DDR seien sie zumindest kranken- und unfallversichert und gut angesehen gewesen – "es war kein leichtes Leben, aber ein schöner Beruf."

Sigmar Kebschull erinnert sich an diesem Tag Anfang April 2017 nicht alleine an diese Zeiten. Sie sind alle da, frühere Mitglieder der Tornados, der Ikaris, der Glorias, der Rectons, der Cortinas, der Majaros und anderen Artistentruppen. Damalige Reckkollegen, frühere Partner an Seil, Schleuderbrett oder Flugtrapez. Der Po vielleicht nicht mehr ganz so straff, die Kleidung nicht mehr ganz so eng anliegend und sparsam – doch mit dem gleichen Strahlen in den Augen, wie damals.

Etwa 100 ehemalige Artisten und Künstler sind in die Gaststätte "Hohe Mühle" in der Lutherstadt Wittenberg gekommen, zum 26. Mal haben Margrit Lipinski und Marina Boden das Treffen organisiert, Kuchen gebacken, Blumensträuße für die Dienstältesten besorgt. Mit zwei Dutzend hat das jährliche Wiedersehen angefangen, einmal waren sogar 150 da. Die Einladungsliste, so die beiden, umfasse heute mehr als 200 Zirkusleute und Künstler, die damals in der DDR aktiv waren.

Margrit Lipinski freut sich jedes Jahr besonders auf die herzlichen "Umärmelungen", wie sie scherzhaft sagt und das schöne Gefühl, unter lieben Kollegen zu sein – auch wenn man nicht mit jedem zusammen auf der Bühne stand, gehöre man zu einer "großen Familie". So wirkt das Jahrestreffen auch eher wie eine Familienfeier, es gibt herzliche Begrüßungen und echte Wiedersehensfreude. Die meisten sind auch bereits viel früher angereist als das Treffen eigentlich angekündigt war, offenbar reichte dem ein oder anderen sonst die Zeit nicht für all die Erinnerungen.