Ein Schwelbrand, der seit dem 13. Februar in der polnischen Recyclinganlage Brożek ausgebrochen war, soll jetzt vollständig mit Erde bedeckt sein. Im Laufe des vergangenen Wochenendes sei die Brandstelle, die etwa drei Kilometer Luftlinie von Forst (Spree-Neiße) entfernt liegt, vollständig mit Sand abgedeckt worden. Darüber habe der polnische Landkreis Żary den Landrat des von Rauch- und Geruchsbelästigungen betroffenen deutschen Landkreis Spree Neiße, Harald Altekrüger (CSU), informiert, so der Landkreis am Montag in einer Mitteilung.