BVG hält an Doppeldecker-Bussen fest

Der "große Gelbe" der BVG ist ein Wahrzeichen Berlins: Schon seit über hundert Jahren fahren Doppeldecker-Busse durch die Hauptstadt. Das soll auch in Zukunft so bleiben, wie BVG-Sprecherin Petra Reetz am Freitag dem rbb bestätigte.