Bild: Polizei Berlin

138 Kilo Marihuana sichergestellt - Spazierstock zum Schießen

11.04.17 | 20:15 Uhr

Zwei Männer im Gefängnis, einer auf der Flucht - nach mehr als zwei Jahren ist Ermittlern in Berlin am Dienstag ein Schlag gegen eine mutmaßliche Dealerbande gelungen. Dabei waren 138 Kilogramm beschlagnahmtes Marihuana nicht einmal der interessanteste Fund.

Sie fanden den Stoff in einem leerstehenden Laden - und später noch mehr in Wohnungen: 138 Kilo Marihuana, gelagert in Säcken und Kartons, zum Teil verborgen in Dämmplatten. Fahnder der Brandenburger Polizei und des Zolls haben schon Ende vergangener Woche ein riesiges Drogendepot ausgehoben, das gaben beide Behörden am Dienstag bekannt. Besonderer Fund: eine als Spazierstock getarnte Schusswaffe.

Versteckt in Kartons - und diese wiederum mit Dämmplatten getarnt: Das sichergestellte Marihuana

Zugriff erfolgte in Neukölln

Die Ermittlungen gegen die mutmaßliche Dealerbande in der Hauptstadtregion dauerten mehr als zwei Jahre, am vergangenen Donnerstag dann kam der Zugriff: In einem leerstehenden Geschäft in Berlin-Neukölln nahmen Spezialkräfte zwei 52 und 59 Jahre alte Männer fest, die offenbar gerade Marihuana abtransportieren wollten. 125 Kilo waren dort gelagert. Bei Wohnungsdurchsuchungen in Berlin, Königs Wusterhausen (Dahme Spreewald) und Ribnitz-Damgarten (Mecklenburg-Vorpommern) beschlagnahmten die Fahnder weitere 13 Kilo Marihuana, Kontounterlagen und Datenträger.

Etwa 500.000 Euro Verkaufswert

Die Bande soll nach Angaben des Zollfahndungsamtes äußerst konspirativ und streng arbeitsteilig gehandelt haben. Außerdem sollen die Drogenhändler eng mit anderen Tätergruppen in mindestens vier europäischen Ländern zusammengearbeitet haben. Gegen drei Männer wurde Haftbefehl erlassen. Zwei sitzen nun in Untersuchungshaft - einem aber gelang die Flucht. Was aus einem vierten Verdächtigen wurde, wollte die Polizei am Dienstag zunächst nicht sagen. Den gefährlichen Spazierstock fand sie im Auto eines der mutmaßlichen Täter. In der ungewöhnlichen Waffe vom Kaliber 22 steckten neun Patronen. Das beschlagnahmte Marihuana hat einen Verkaufswert von etwa 500.000 Euro. Sendung: Brandenburg aktuell, 11.04.17, 19.30 Uhr