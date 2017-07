Drei Männer haben am Sonntagabend versucht, in das Bürgeramt Charlottenburg-Wilmersdorf am Berliner Hohenzollerndamm einzubrechen. Als sie die Eingangstür des Gebäudes aufbrachen, lösten sie die Alarmanlage aus. Das teilte die Polizei am Montag mit.



Die Beamten rückten aus und trafen drei Männer in dem Bürgeramt an. Ein 33-Jähriger konnte direkt am Tatort festgenommen werden, er leistete dabei so starken Widerstand, dass die Beamten Pfefferspray einsetzten. Ein weiterer Tatverdächtiger im Alter von 34 Jahren wurde vor dem Gebäude gefasst.

Die Fahndung nach dem dritten Komplizen dauert der Polizei zufolge an. Beute machten die Einbrecher nicht.