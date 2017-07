Der Vater des kleinen Eisbären Fritz, Wolodja, präsentiert sich seit Wochenbeginn wieder Berliner Besuchern. "Er ist gesund und munter und schnuppert wieder Tierparkluft", sagte eine Sprecherin am Montagmorgen. Wolodja war am Samstag aus dem Berliner Zoo in den Tierpark zurückgebracht worden, wo er in der Außenanlage zu sehen ist.



Der fünfjährige Eisbär ist der Vater des gestorbenen Eisbären Fritz, dessen Todesursache noch unklar ist. Da der Verdacht bestand, dass Fritz an einem Virus erkrankt war, wurde Wolodja im Februar in den Zoo gebracht.



Fritz war gut vier Monate nach seiner Geburt völlig überraschend im März gestorben. Bekannt ist bisher, dass mehrere lebenswichtige Organe des Jungtiers wegen starker Leberschäden gleichzeitig versagten. Fritz war der erste Nachwuchs im Tierpark seit 22 Jahren.