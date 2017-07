Nana Schön, Anfang 40, sitzt dort, wo sie am liebsten sitzt: vor einem Computer. In Jeans, T-Shirt, die Haare zum Zopf zusammengebunden, lässt sie Maus und Cursor über den Bildschirm flitzen. Geht nicht, gibt es nicht für Nana Schön. Weil die Computerkids noch nicht da sind, zitiert sich mich an die Tastatur. Meine ersten Gehversuche als Programmierer: "Wir können den Helden mit einer Programmiersprache steuern: Hero. Punkt. Move Down", sagt die Lehrerin. Aha. Hero. Punkt. Move Down.

Bei den Kindern würde das wohl alles sehr viel schneller gehen. Mit Hilfe ihrer Mentorin programmieren sie kleine Spielprogramme, gestalten sie ihre eigenen Websites oder versuchen sich auch schon mal an einer App für ihr Smartphone. Aber nicht nur deswegen, sagt Nana Schön, kommen sie gern zu Events wie " Jugend hackt " oder dem wöchentlichen Programmierkurs " CoderDojo ": "Das ist ein Ort für Kinder, an dem sie sich vernetzen können. Sie können sich gegenseitig helfen und andere kennenlernen, die Tipps geben können."

Nana Schön war zehn Jahre als Klimaforscherin an einer Universität. 70 bis 80 Arbeitsstunden in der Woche waren da keine Seltenheit. Als dann ihre beiden Kinder geboren wurden, hat sie umgeschult. Sie wurde Mathe- und Physiklehrerin an einer Oberschule im brandenburgischen Hohen Neuendorf.

In der Zeit des Referendariats musste ihre Familie mit sehr wenig Geld auskommen. Nana Schön hat am eigenen Leib gespürt, was es heißt, wenn man sich beispielsweise für Computer interessiert, einen Programmierkurs aber nicht leisten kann. Sie erinnere sich noch an die - wie sie sagt - Dreistigkeit eines kommerziellen Anbieters, der ihr auf einer Computermesse die Leviten gelesen habe: "Er sagte: 'Wenn du nicht ehrenamtlich hier wärst, dann könntest du im Supermarkt arbeiten und Geld verdienen, und dann könnten deine Kinder in meine Kurse gehen. Dann könntest du dir das leisten.' Das war ein Punkt, an dem ich dachte: Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht.'"