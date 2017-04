Viel zu schnell war in der Nacht zum Sonntag in Charlottenburg ein Fahrer auf der Stadtautobahn unterwegs: Tempo 142 statt der erlaubten 60 Kilometer in der Stunde zeigte das Messgerät an.



Gegen 1.55 Uhr hatte der Wagen den Blitzer auf der Bundesautobahn 100 in Höhe Knobelsdorffbrücke erfasst. Per Post wird der Autofahrer von der Geschwindigkeitsüberschreitung erfahren.