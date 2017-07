Kammergericht Berlin, Saal 449. Rechtsanwalt Christian Pfaff ist allein gekommen. Simone W. (Name geändert) kann es fast fünf Jahre nach dem Tod ihrer Tochter immer noch nicht ertragen, wegen einer vermeintlichen Selbstverständlichkeit vor Gericht zu erscheinen: Sie will so genau wie möglich die Todesumstände ihrer Tochter erfahren. Sie will es wissen, weil sie den Tod ihres Kindes immer noch nicht begreifen kann: Warum starb Janina (Name geändert)?