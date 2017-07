Stephan Berlin Freitag, 21.04.2017 | 11:47 Uhr

Ich kann mich da nur anschließen. Jeder, der Nachts in Berlin unterwegs ist, hat so etwas oder so etwas ähnliches schon erlebt. Aus meiner Sicht haben da vier ihre Machtspielchen gemacht und ein anderer hat es nicht akzeptiert. Im eskalierenden Konflikt stand es vier zu eins gegen ihn. Wie geht so etwas normalerweise aus? Wir tolerieren diese Machtspiele, die fühlen sich bestätigt, machen ungehemmt weiter, finden noch Nachahmer und hatten auf Kosten anderer einen "tollen" Abend. Die Polizei ist überfordert, bzw. wegen zu laxer Rechtsprechung in solchen Fällen frustriert. Die nahezu rechtsfreien Räume in Berlin sind bekannt.

Ich weiß es natürlich nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Messer hier den Richtigen getroffen hat...