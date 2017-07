Peter Eisenhardt Berlin Sonntag, 02.04.2017 | 17:46 Uhr

Für wie naiv werden denn die Leser gehalten?

Der Trägerwechsel machte stutzig - bei kritischer, genauerer Betrachtung der Entscheidungen und Vorgehensweise des neuen Trägers zeichnet sich jedoch immer klarer eine Absicht ab, die dahinter zu stehen scheint:

Eine auf lange Sicht geplante Entwidmung als Krankenhaus ...

Dann ist eine Gewinn-maximierte Verwertung der Immobilie in allerfeinster Lage quasi nur noch eine Frage der richtigen Vorgehensweise.

Wer sich mal anschaut, wie die labortechnische Absicherung, die Bettenzentrale, die Physiotherapie ... aktuell organisiert ist und die vorherige diesbezügliche Infrastruktur dieses Hauses kennt/kannte, kann eigentlich nur zu ähnlich lautenden Einschätzungen kommen.

Wobei zu beachten ist, dass diese Infrastruktur das Ergebnis einer aufwendigen Modernisierung ist/war, die bis kurz vor, bzw. zumTrägerwechsel andauerte.

Üblicherweise müssen sich getätigte Investitionen erst amortisieren bevor man sich von der dazu geplanten Anschlussnutzung verabschiedet. Es sei denn, es gibt bereits eine wesentlich effektivere Entscheidung ...

Auch der Umgang mit dem langjährig erfolgreichen und erfahrenem Fachpersonal spricht für sich und bedarf keiner weiteren Kommentare. Fragen gäbe an dieser Stelle dennoch zu Hauf.

Die jüngsten Aussagen des jetzigen Trägers zu Terminen und geplanter Anschlussnutzung wecken mehr Zweifel als sie Klarheit vermitteln.

Allein durch die schiere Gebäudegröße bleibt die Frage offen, in welchem Umfang ärztliche Erstversorgung sowie ambulante Angebote eine Auslastung ergeben bzw. was mit den dann "freien" Gebäudekapazitäten geplant ist.

Und das womöglich mit dem Seegen der Senatsgesundheitsverwaltung? Vorerst bleiben da so einige Zweifel...