Die Fregatte "Brandenburg" kann ihren Einsatz als Flaggschiff des NATO-Einsatzes in der griechischen Ägäis bis auf weiteres nicht mehr vollständig ausführen.



Das teilte ein Sprecher für die Marineeinsätze der Bundeswehr dem rbb am Donnerstag mit. Das Schiff hatte am Ostermontag im Hafen von Piräus Grundberührung. Dabei wurden Ruderanlage und Schiffsschraube beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Fregatte wird in den kommenden Tagen im griechischen Marine-Stützpunkt Salamis in einem Schwimmdock aus dem Wasser gehoben, um das Unterschiff zu untersuchen. Danach entscheiden NATO und Bundeswehr, wie es weitergeht.