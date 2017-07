Einen Monat nach dem spektakulären Diebstahl einer riesigen Goldmünze auf der Berliner Museumsinsel hat die Polizei in der Nähe des Tatorts Spürhunde eingesetzt. Man erhoffe sich, doch noch Spuren zu entdecken, sagte eine Polizeisprecherin rbb|24.



In der Nähe des Tatorts, des Bode-Museums, wurde dafür am Mittwoch die S-Bahnstrecke zwischen den Stationen Hackescher Markt und Friedrichstraße,an der das Bode-Museum liegt, gesperrt. "Unsere Kolleg. des #LKA begeben sich dort mit Hilfe von Mantrailer-Hunden auf die Spur der Goldmünze aus dem Bodemuseum & deren Diebe", twitterte die Polizei zum Einsatz am Mittwoch.