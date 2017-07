Die Geschichte geht so: Kommt ein bankrotter Matrose in eine Kneipe in Marseille und gibt einen kleinen Affen in Zahlung. Heute lebt dieser Affe im Berliner Zoo und ist einer der ältesten Gorillas der Welt. Am Donnerstag feiert die Affendame namens Fatou nun ihren 60. Geburtstag.

Ganz sicher ist die Altersangabe allerdings nicht, denn die Gorilladame wurde noch in freier Natur geboren. Fatou kam 1959 über Umwege nach Berlin: Der besagte Matrose brachte sie aus Westafrika mit und konnte in der Kneipe in Marseille seine Zeche nicht aufbringen - also gab er das Jungtier in Zahlung. Der Berliner Zoo zeigte Interesse. Die Wirtin der Kneipe flog schließlich in die Hauptstadt und landete auf dem Flughafen Tempelhof - den kleinen Gorilla hielt sie, eingehüllt in eine Decke, im Arm. In Berlin schätzte man Fatous Alter dann auf zwei. Laut Zoo-Tierarzt André Schüle könnte sie sogar noch älter sein.