Die Zahl der Grippefälle in Berlin ist Ende März deutlich zurückgegangen. Mit 29 nachweislich Erkrankten in der vergangenen Meldewoche scheint das Ende der Grippewelle erreicht zu sein, wie eine Sprecherin des Landesamts für Gesundheit und Soziales am Samstag mitteilte.



Zu Spitzenzeiten am Jahresanfang gab es in einzelnen Wochen mehr als 500 Fälle. In der gesamten Saison erkrankten in Berlin nachweislich knapp 3.600 Menschen an Influenza, fünf Menschen starben. Experten gehen aber davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankungsfälle noch höher liegt, weil bei weitem nicht alle Grippefälle erkannt würden.

In diesem Jahr hatte die Grippewelle einige Wochen früher begonnen als in den vergangenen Jahren.