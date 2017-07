Der herrenlose Koffer in einem Zug am Potsdamer Hauptbahnhof hat sich als ungefährlich herausgestellt. Das haben die Bundespolizei und S-Bahn am Donnerstagabend per Twitter mitgeteilt und damit Entwarnung gegeben: "Spezialkräfte haben den Koffer untersucht. Es befanden sich persönliche Gegenstände darin."

Der Bahnhof sei kurz nach 19.00 Uhr wieder freigegeben worden, die Züge fahren wieder. Zuvor war der S-Bahn- und Regionalverkehr für mehr als eine Stunde unterbrochen. Seit 17.40 Uhr fuhren die S-Bahnen aus Berlin nur noch bis Babelsberg, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Der Regionalverkehr wurde umgeleitet.

Bei der S7 könne es aber noch zu Verspätungen und auch Ausfällen kommen, hieß es.