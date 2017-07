Audio: zibb | 04.04.2017 | Katrin Hampel | Bild: rbb

Interview | Leiter Berliner Beratungsstelle "Stop-Stalking" - "Wir können längst nicht allen helfen, die Hilfe brauchen"

04.04.17 | 15:44 Uhr

Tausende Stalking-Fälle werden jedes Jahr angezeigt: Obwohl Menschen sich den Kontakt verbitten, werden sie von anderen behelligt. Wochen, Monate, Jahre. Die Opfer kann das extrem belasten. "Stop-Stalking" berät sie - aber auch die Stalker.



Was tun, wenn man über Monate oder gar Jahre von einem Menschen beobachtet und verfolgt wird und das eigene Leben dabei durcheinander gerät? Mehr als 20.000 solcher Stalking-Fälle werden jedes Jahr bei der Polizei angezeigt - verurteilt wird aber kaum jemand. Immerhin bringt ein neues Gesetz Stalking-Opfern mehr Rechtssicherheit, findet der Psychologe Wolf Ortiz-Müller von der Berliner Beratungsstelle "Stop-Stalking". Er leitet auch die Stalking-Konferenz 2017, die am Dienstag im Virchow-Klinikum der Berliner Charité stattfindet.

Herr Ortiz-Müller, die Gesetzgebung zum Stalking hat sich geändert. Warum musste sie angepasst werden?

Wolf Ortiz-Müller: Es gab das Problem, dass das Opfer erst nachweisen musste, dass es einen großen Schaden erlitten hat. Dass es den überhaupt erst erleiden muss, will man eigentlich verhindern. Deswegen war es richtig nachzusteuern und zu sagen, dass allein das Tatverhalten des Täters oder der Täterin schon strafbar sein soll.

Es kann ganz normal sein, wenn Menschen versuchen, sich anderen Menschen anzunähern. Wann kippt das? Wo fängt Stalking an?

Es kippt dann zum Stalking, wenn die andere Person klipp und klar erklärt hat, dass es ab jetzt keinerlei Kontakt mehr gibt und wenn die Person diese Eindeutigkeit auch durchhalten kann. Das kann nach einer Partnerschaft nach vielen Trennungsgesprächen sein. Das bringt die Zurückgewiesenen in vielen Situationen in eine Verfassung, wo sie weiter drängeln. Genau da setzen wir mit der Beratung an.

Was macht Stalking mit Menschen? Wie verändern sich Menschen, die gestalkt werden?

Das ist sehr zermürbend und verängstigend. Man weiß nicht, wie man seinen Tagesablauf gestalten kann. Man weiß nicht, wie viele neue Whatsapp-Nachrichten oder E-Mails schon wieder eingegangen sind, wenn man morgens das Smartphone oder den Rechner anschaltet. Man überlegt immer, wie man sein Leben an dem Stalker vorbei führt. Das ist das, was in der Konsequenz zu gravierenden psychischen Störungen führen kann.

Sie beraten Stalking-Opfer. Welche Möglichkeiten hat man, außer zur Polizei zu gehen?

Wir beraten nicht nur Stalking-Opfer, sondern auch -täter und -täterinnen. Für die Opfer ist es wichtig, eine Beratungsstelle aufzusuchen, die über die Thematik Bescheid weiß, mit der man ein Risikoprofil des Stalkers und einen individuellen Schutzplan erarbeiten kann. Es ist auch wichtig, dass man dort Hilfe findet im Umgang mit psychischen Problemen wie Depressionen, Ängsten oder Verunsicherung.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie wirklich helfen können?

In neun Jahren haben wir mit knapp 1.000 Stalkern ungefähr 5.000 Beratungsgespräche geführt. Da hat vieles geholfen. In den letzten drei Jahren haben wir bereits mit 1.500 Opfern Beratungsgespräche geführt und haben auch vielen Menschen helfen können. Das haben wir auch durch deren Rückmeldungen bestätigt bekommen.

Sie beraten auch Täter, die möglicherweise Straftaten begehen. Wie halten Sie das auseinander? Arbeiten Sie mit der Polizei zusammen?

Wir arbeiten mit der Polizei zusammen, aber wir arbeiten unter Schweigepflicht. Das heißt, Straftaten eines geringen Ausmaßes - wenn zum Beispiel jemand wieder geklingelt hat oder wieder vorbeigefahren ist - müssen nicht von uns zur Anzeige gebracht werden. Das sind an sich noch nicht zwangsläufig Straftaten. Das wäre völlig kontraindiziert. Das Opfer kann Anzeige erstatten, aber wir stellen einen Raum zur Verfügung, in dem Täter oder Täterinnen über das sprechen können, was sie motiviert, was in ihnen vorgeht und was ihre eigenen Ängste, Verunsicherungen oder Wutimpulse sind. So können sie lernen, diese besser unter Kontrolle zu bringen und ihr Verhalten wieder zu steuern.

Haben Stalker ein Unrechtsbewusstsein?

Manche haben es. Manche sagen: "Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich fahre da dauernd vorbei. Helfen Sie mir!". Andere haben ganz wenig Unrechtsbewusstsein. Sie sind sehr in der Kränkung gefangen und glauben, sie hätten ein Recht auf noch ein Gespräch und noch ein Gespräch - oder überhaupt ein Recht auf das Leben der Ex-Partnerin oder des Ex-Partners, auch wenn diese sich vielleicht bereits einen neuen Partner gesucht haben.

Sie sind nicht nur am Dienstag mit der Stalking-Konferenz im Virchow-Klinikum beschäftigt, sondern auch Leiter der Berliner Beratungsstelle "Stop Stalking". Sind Sie in der Beratungsstelle ausreichend ausgestattet? Können Sie allen Menschen helfen, die Hilfe brauchen?

Wir können längst nicht allen helfen, die Hilfe brauchen. Es erreichen uns tagtäglich Anfragen - von Garmisch bis Flensburg. Die müssen wir im Grunde genommen zurückweisen. Wir tun, was wir können, aber es gibt einen Mangel, sowohl was die Ausstattung in Berlin angeht, aber vor allem auch im Bundesgebiet. Es gibt nur drei weitere vereinzelte Beratungsstellen, die ein ähnliches Angebot haben wie wir. Da muss nachgesteuert werden. Darauf wollen wir mit der Konferenz hinweisen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Leon Stebe, Inforadio