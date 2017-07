Christiane Latte Mittwoch, 26.04.2017 | 14:15 Uhr

Die Wort-Bild-Marken der Mast-Jägermeister SE sind eingetragen auf die Nizza-Klasse 33 (alkoholische Getränke) und auf 25 und 32 (Bekleidung und nichtalkoholische Getränke). Selbst wenn das Gericht eine relevante Ähnlichkeit feststellen sollte, stellt sich immer noch die Frage, welchen Schaden Jägermeister geltend machen will, solange Herr Wild mit dem Logo weder Getränke noch Bekleidungen verkauft. An Wilds stelle würde ich also auch erst mal ganz entspannt bleiben.



"Umstritten". Umstritten ist übrigens auch Jägermeister. Der Name geht zurück auf die von Reichsjägermeister Göring mit dem Reichsjagdgesetz von 1934 wieder eingeführte Berufsbezeichnung "Jägermeister". Nicht von ungefähr gilt diese Marke als Erkennungszeichen unter Rechtsextremisten - ähnlich wie die Bekleidungsmarken Lonsdale und Thor Steinar.