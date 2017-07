Helmut Krüger Potsdam Freitag, 21.04.2017 | 10:15 Uhr

Ich finde auch, dass die Tropenhalle mit ihrem gegenwärtigen Angebot genügend Potenzial bietet, was geradezu darauf drängt, verbreitet zu werden. Die Werbung dafür sollte allerdings nicht an der Stadtgrenze von Potsdam enden, sondern bewusst auch Berlin einbeziehen. Allerdings läuft die Werbung in Berlin bislang nur sehr sporadisch und weitgehend ungezielt.



Gezielt könnte bspw.. in Spandau geworben werden, schließlich haben die es kilometermäßig nach Potsdam kaum weiter als in Richtung Berliner Zentrum. Nur, dass eben ein Bus fährt anstelle einer S- oder U-Bahn. Das sollte allerdings kein Hinderungsgrund sein, durch´s Grüne in Richtung Potsdam und mit Schulklassen und mit weiteren Gruppen und Institutionen zur Tropenhalle zu fahren.



Betr. Letzteres: Oder spricht da wieder eine amtliche Vorschrift dagegen, sodass in jedem Fall Berliner Einrichtungen aufzusuchen wären, ggf. sogar nähergelegene Potsdamer Einrichtungen aber - weil ja anderes Bundesland - nicht in Betracht kämen?