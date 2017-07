Audio: Antenne Brandenburg | 18.04.2017 | Interview Susanne Peters

Interview | Potsdamerin könnte ins All fliegen - "Ich wollte schon immer hoch hinaus"

19.04.17 | 07:46 Uhr

Drei Jahre Training für zehn Tage auf der Raumstation: Am Mittwoch entscheidet sich, ob die Potsdamerin Susanne Peters für einen Flug zur ISS ausgebildet wird. Im Interview erzählt sie, wie Astronautennahrung schmeckt und was sie mit zu den Sternen nehmen würde.

Die 31-Jährige Potsdamerin Susanne Peters ist eine von sechs Finalistinnen des Programms "Die Astronautin". Die Privatinitiative will die erste deutsche Frau ins All schicken. Am Mittwoch werden die zwei Gewinnerinnen bekanntgegeben, die für einen ISS-Flug ausgebildet werden sollen. Eine von ihnen wird dann voraussichtlich Deutschlands erste Astronautin und soll noch vor 2020 zur ISS fliegen.



Dafür muss allerdings noch Geld gesammelt werden: Per Crowdfunding-Kampagne sollen 50.000 Euro zusammenkommen, um den ersten Trainingsabschnitt zu finanzieren. Die Gesamtkosten für Astronautenausbildung und Weltraumflug schätzte die Initiative jüngst auf rund 50 Millionen Euro.

rbb: Frau Peters, warum ist für Sie als Luft- und Raumfahrttechnikerin die ISS so faszinierend?

Susanne Peters: Die Erde von oben zu sehen, muss faszinierend sein. Immer wenn man Astronauten trifft, die darüber berichten, haben sie ein Glänzen in den Augen. Wenn man sieht, wir zerbrechlich der Planet unter einem schwebt, merkt man erst, was man daran hat. Von oben sieht man außerdem keine Grenzen, und das ist das Beste an dem Ausblick. Man fragt sich: Wieso bekämpft ihr euch? Es ist so einer schöner Planet, wir haben nur den einen - nutzt das. Natürlich fasziniert mich auch die Schwerelosigkeit und überhaupt, dass man mit einer riesigen Rakete dahin kommt.

Wenn Sie es ins All schaffen, was werden Sie auf der Raumstation eigentlich machen?

Die Mission ist auf zehn Tage angesetzt, davon ist jede Minute durchgeplant. Diese Woche waren wir in der Charité und haben uns angeschaut, was alles am Körper gemessen wird: Zum Beispiel steigt das Wasser in den Kopf und wird nicht mehr nach unten gezogen, dadurch bekommt man Storchenbeine. Der Hormonhaushalt wird sich wahrscheinlich verändern. Die Psyche muss untersucht werden, auch die Auswirkungen auf den weiblichen Körper. Außerdem wollen wir Schulen anfragen, um zu hören, was sie gerne analysiert hätten.

Infos im Netz Das Projekt "Die Astronautin" Informationen zu den Initiatoren, zu den Teilnehmerinnen und den Plänen.



Haben Sie die Schwerelosigkeit schon mal getestet?

Leider habe ich noch keinen Parabelflug - also das Flugmanöver mit Schwerelosigkeit - gemacht, aber ich hoffe, es kommt noch soweit. Es ist natürlich Bestandteil der Ausbildung, aber falls ich nicht ausgewählt werden sollte, hoffe ich, dass die vier ausgeschiedenen Kandidatinnen diesen Teil trotzdem mitmachen dürfen. Das wäre ein riesen Traum für mich, das wäre die Kirsche auf dem Eis.

Haben Sie keine Angst vor Übelkeit in der Schwerelosigkeit?

Nein, gar nicht. Ich bin ein Mensch,der schon immer hoch hinaus wollte. Ich besteige furchtbar gern Berge und klettere gern hoch.

Keine Angst vor dem Astronauten-Essen?

Nein, die Ernährung ist auf der ISS über die Jahre immer besser geworden. Man kennt ja diese Tuben und das Trockeneis, die man in Weltraum-Museen kaufen kann. Die Situation hat sich verbessert. Wir kochen da oben immer noch nicht selbst, aber ich hoffe, dass es irgendwann bei Langzeitmissionen möglich sein wird. Momentan wird alles mit Wasser aufbereitet. Als die Initiative am 1. März bekanntgegeben hat, wer die letzten sechs Teilnehmerinnen sind, haben wir Astronauten-Essen bekommen. Es gab kleine Säfte und warmes Essen, davon war ich zu zwei Dritteln angetan. Es war normales Essen.

Haben Sie eigentlich als Kind gern Science-Fiction-Filme geguckt?

Ich habe früher gern "Stargate" geschaut. Da gab es eine Wissenschaftlerin, die auf alle Fragen eine Antwort hatte - das war faszinierend. Außerdem haben die Protagonisten unterschiedliche Planeten und Kulturen kennengelernt. Ich wollte auf jeden Fall den Sternen näher kommen, als ich es momentan bin.

Und wenn Sie tatsächlich in die Rakete Richtung Weltall steigen: Welches Stück Zuhause kommt mit?

Eigentlich wollte ich eine Kamera mitnehmen, aber die haben auf der ISS viel bessere, also lass ich das lieber sein. Ich hab mir überlegt, ich werde eine Walnuss vom Baum meiner Eltern mitnehmen - als Symbol für die Heimat, denn es ist der beste Walnussbaum der Welt. Ich weiß nicht, ob ich meinen Ehering umbehalten darf, aber der würde auf jeden Fall auch mitkommen.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview wurde geführt von Anja Manz in der Sendung "Guten Morgen Brandenburg" der rbb-Hörfunkwelle Antenne Brandenburg