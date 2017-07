Was in Berlin passiert, während Jesus stirbt

Was war nochmal am Karfreitag? In etlichen Bundesländern gilt nicht nur ein gesetzliches Tanzverbot - auch Sportveranstaltungen und sogar Umzüge sind verboten. Doch in Berlin wird sich weiter amüsiert. Ein Blick in das Feiertagsprogramm der Hauptstadt

Der Karfreitag ist in Brandenburg ein "stiller Feiertag" - genau wie der Totensonntag und der Volkstrauertag. Der linksalternative "Spartacus"-Club will trotzdem Party machen - aus Protest gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Doch die Stadt sagt "Nein".

Die Geschäfte haben geschlossen. In vielen Bundesländern gilt anlässlich des Karfreitags sogar ein offizielles Tanzverbot, das mehr oder weniger streng verfolgt wird. Und mehr noch: An diesem sogenannten "stillen Feiertag" darf es mancherorts keine Volksfeste, Zirkusaufführungen und Sportveranstaltungen geben. Wettbüros müssen schließen, Wochenmärkte ausfallen und nicht einmal ein Umzug ist erlaubt. Der Grund: Ostern ist neben allen Osterhasen auch ein christliches Fest, an dem laut Neuem Testament Jesus auferstanden ist, und zwar nachdem er zuvor gestorben war: nämlich am Karfreitag.

In Berlin jedoch interessiert man sich traditionell nicht besonders für theologische Details. Nur etwa 30 Prozent der Berliner sind überhaupt Kirchenmitglieder, sehr wenige von ihnen sind aktiv am Gemeindeleben beteiligt. Das offizielle Tanzverbot ist denkbar kurz gehalten und gilt nur am Karfreitag von 4 bis 21 Uhr. Doch während im benachbarten Potsdam in diesem Jahr geplante Verstöße schon im Vorhinein für Aufruhr sorgen, muss es in Berlin schon sehr lange her sein, dass jemand die Einhaltung des Gesetzes kontrolliert hat. Dagegen erwartet die Hauptstadt auch am Osterwochenende 2017 wieder viele Touristen - dementsprechend gut gefüllt ist das Vergnügungsprogramm.

Während also am Freitag ab 11 Uhr die Karfreitagsprozession schweigend von Kirche zu Kirche in Berlins Mitte ziehen wird, um dem Leid und Schmerz Christi nachzuspüren, kann - wie jeden Tag - im nahegelegenen Dungeon der "Exitus" geprobt werden – der "dunkelste Sturz ins Ungewisse" vom Indoor-Freifallturm.