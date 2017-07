Ein 24-jähriger Bewohner eines Obdachlosenwohnheims in Karlshorst ist am Mittwoch offenbar aus dem Fenster gestoßen worden und hat sich dabei Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, soll er am Nachmittag von einem gleichaltrigen Mann aus dem Fenster seines Zimmers in Hochparterre geschubst worden sein. Wegen der Verletzungen musste der Gestoßene zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Der Tatverdächtige wohnt demnach ebenfalls in dem Wohnheim in der Rudolf-Grosse-Straße. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.