Lyn Thüringen Montag, 10.04.2017 | 14:51 Uhr

Da hat sich jemand seiner Verantwortung entzogen und wird hoffentlich gefunden. ....Und was für eine unsägliche Lehre, die das Kind daraus zieht!

Ein Oberschenkelbruch kann in dem Alter den Tod bedeuten. Nicht der Bruch an sich. ....aber wenn ein älterer Mensch erst mal fest liegt steht er häufig nicht mehr auf. Da kenne ich genug Beispiele.



Der alten Dame gute Besserung. .....