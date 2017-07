Jochen Berlin Donnerstag, 06.04.2017 | 13:21 Uhr

Es stimmt doch einfach nicht, dass alle unaufgeklärten Morde an Migranten pauschal "Nazis in die Schuhe geschoben" wurden. Siehe das beste Beispiel NSU - da wurde jahrelang noch postum Opfern unterstellt, sie seien in kriminelle Geschäfte verwickelt. Was sich als falsch erwiesen hat.



Und genauso wie Sie anderen unterstellen, die würden Morde bewusst Rechtsextremen in die Schuhe schieben wollen, unterstellen Sie, ein Mord an einem überzeugten Rechtsextremen sei bewusst nicht aufgeklärt worden. Also tun Sie genau das, was Sie anderen vorwerfen.