Immer mehr lesbische und schwule Paare entscheiden sich in Berlin für eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Im Jahr 2016 galt das für etwa 17.000 Menschen - das sind fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit.

Den berlinweit höchsten Anteil an Lebenspartnerschaften gibt es in Schöneberg. Hier leben etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung in einer eingetragenen Partnerschaft. An zweiter Stelle steht Mitte mit einem Prozent. Den dritten Platz teilen sich Friedrichshain und Wilmersdorf mit je 0,8 Prozent. Die Schlusslichter sind Hellersdorf, Marzahn und Reinickendorf mit jeweils etwa 0,2 Prozent.