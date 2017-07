Schaum sorgt für winterliche Verhältnisse in Vetschau

Generatorenbrand in Chemie-Anlage

Der Brand eines Generators sorgte am Montagabend für einen außergewöhnlichen Anblick in Vetschau (Oberspreewald-Lausitz). Die automatische Löscheinrichtung flutete nahezu das gesamte Gelände mit Schaum. Das Feuer konnte dabei gelöscht werden.

Der Schaum einer Löschanlage hat am Montag das Areal des Chemiebetriebs "Walter Schmidt Chemie" in Vetschau (Oderspreewald-Lausitz) geflutet. Wie die Lausitzer Rundschau berichtet, hatte zuvor in einer Werkhalle ein Generator Feuer gefangen – vermutlich auf Grund eines technischen Defekts. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage und damit ein Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst und die automatische Löscheinrichtung aktiviert.