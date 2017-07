Die Weihnachtsfahrt zu seinen Eltern ging gründlich schief: falscher Zug, Lokführer beleidigt - und schließlich Ärger mit der Justiz. Ein 33-Jähriger soll eine Geldstrafe von 1.200 Euro zahlen, weil er Heiligabend 2015 einen Lokführer verbal attackiert hat. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach den Angeklagten am Donnerstag der Beleidigung und versuchten Nötigung schuldig.

Der Mann hatte in einem Regionalexpresses zwischen den Haltestellen Falkensee und Hennigsdorf in Brandenburg die Tür zur Fahrerkabine aufgerissen, den 57-jährigen Lokführer beleidigt und aufgefordert, ihn nach Rathenow in Brandenburg zu bringen.

Die Staatsanwaltschaft war zunächst von einem gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr ausgegangen. Dieser Vorwurf habe sich nicht bestätigt, sagte die Richterin. "Die Geschwindigkeit des Zuges war bereits reduziert. Eine konkrete Gefahrensituation bestand nicht."