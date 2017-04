In Brandenburg sind die Masern entgegen dem Bundestrend derzeit weitgehend eingedämmt. In diesem Jahr sei erst eine Erkrankung gemeldet worden, teilte das Sozialministerium mit.



Bundesweit wurden nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) dagegen in diesem Jahr bereits mehr als 400 Masernfälle gemeldet. Das sind schon deutlich mehr als im gesamten vergangenen Jahr zuvor, als 325 Fälle erfasst wurden. Auch Berlin erkrankten in diesem jahr bereits Dutzende Menschen.



Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg insgesamt 34 Masernfälle erfasst. Für die angestrebte Ausrottung der Masern hätte es allerdings nur weniger als einen Fall pro eine Million Einwohner geben dürfen, also zwei oder weniger.