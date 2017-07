Mehr als ein Jahr nachdem in Berlin-Lichtenberg ein totes Baby gefunden wurde, führt die Polizei seit diesem Montag einen Massengentest durch. 20 Mitarbeiter der zuständigen Mordkommissionen nehmen seit dem Morgen Speichelproben. Die bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dass die Mutter des Säuglings aus Südosteuropa stammt und vor einigen Jahren in den Raum Berlin gekommen ist.

Das Baby war am 8. März 2016 tot und in Handtücher gewickelt in einem blauen Müllsack entdeckt worden. Laut Obduktion war es lebend zur Welt gekommen, wurde aber nicht fachgerecht entbunden und starb. Molekulargenetische Untersuchungen haben ergeben, dass die Mutter aus Südosteuropa stammt und erst einige Jahre vor der Geburt in den Raum Berlin gekommen ist. Weil das Neugeborene in der Nähe eines Flüchtlingsheims abgelegt wurde, hat die Polizei bereits im vergangenen Frühjahr Speichelproben von rund 400 Bewohnerinnen der Notunterkunft genommen.