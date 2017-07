Interview | Mord an Burak Bektas

In der Nacht zum 5. April 2012 schießt in Berlin-Neukölln ein Unbekannter auf eine Gruppe junger Männer. Burak Bektas stirbt, zwei seiner Freunde werden schwer verletzt. Auch fünf Jahre später ist der Täter nicht gefasst. Philip Meinhold, der das Verbrechen für den rbb aufgearbeitet hat, sieht auffällige Parallelen zu einem anderen Mordfall.

Für Ihre Podcast-Serie haben Sie ein Jahr lang zum Fall recherchiert und mit zahlreichen Zeugen gesprochen. Lässt einen so eine Geschichte jemals wieder los?

Philip Meinhold: Es ist natürlich so, dass man sich jetzt fragt, wo neue Spuren herkommen sollen nach fünf Jahren. Ich sehe im Prinzip zwei Möglichkeiten: Entweder der Täter stellt sich selbst oder ein Mitwisser, dem der Täter sich offenbart hat, sagt nochmal etwas. Ansonsten sieht es schwierig aus. Aber manchmal werden auch noch nach 20 Jahren Fälle aufgeklärt, von denen man das nicht mehr erwartet hätte.

rbb|24: Fünf Jahre ist der Mord an Burak Bektas nun her - für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Tat je aufgeklärt wird?

Nein. Der Stand der Ermittlungen ist im Prinzip so, wie er damals war. Die Hinweise und Spuren, die es gab, sind abgearbeitet, und der Fall ist nicht geschlossen. Das heißt, die Ermittler warten im Prinzip darauf, dass neue Hinweise auftauchen, denen sie nachgehen können.

Ja. Ich sehe die Familie regelmäßig und spreche mit der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak . Und ich habe jetzt vor dem Todestag auch nochmal mit dem ermittelnden Kommissar und der Staatsanwaltschaft gesprochen.

Philip Meinhold, 1971 in Berlin geboren, arbeitet seit mehr als 20 Jahren als freier Journalist, zunächst für die Jugendwelle Fritz, später für radioeins vom rbb sowie als freier Autor für Zeitungen und Zeitschriften. 2015 produzierte er für radioeins und kulturradio vom rbb die neunteilige Podcast-Serie "Wer hat Burak erschossen?".

In der letzten Folge Ihrer Podcast-Reihe ging es unter anderem um Parallelen zum Mord am Briten Luke Holland. Der Täter, Rolf Z., ist im vergangenen Jahr zu elf Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden; eine Verbindung zum Mord an Burak konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

Die Polizei konnte nicht verifizieren, dass er auch der Täter im Fall Burak ist. Das heißt nicht zwingend, dass er es nicht war. Es gibt schon auffällige Ähnlichkeiten zwischen beiden Taten. Es ist schwierig, jemandem etwas zu unterstellen, das man ihm nicht nachweisen kann. Aber ich würde sagen, es ist nicht ausgeräumt, dass er es war. Rolf Z. ist aber auch als Prototyp eines möglichen Täters interessant. Als jemand, der aus persönlicher Frustration handelt. Spontan, aber dass es ein Opfer trifft, das als "fremd" wahrgenommen werden kann, ist kein Zufall.

Beim Start von "Wer erschoss Burak?" gab es viel Aufmerksamkeit für das in Deutschland noch neue Format. Anfang des Jahres lief Ihre zweite Podcast-Reihe, "Bilals Weg in den Terror". Was haben Sie bei der Produktion der Podcasts gelernt?

Gut ist immer, möglichst nah an der Geschichte dran zu bleiben und nicht auf Experten auszuweichen, auf eine Meta-Ebene zu wechseln. Das macht es für den Hörer spannend und interessant. Jede Geschichte bleibt aufs Neue eine Herausforderung. Es ist einfach eine sehr intensive Auseinandersetzung, die man da mit einem Thema führt.

Ist es denkbar, dass es irgendwann noch mal eine neue Folge zum Mord an Burak geben wird?

Wenn es neue Erkenntnisse gibt, würde ich die Geschichte auf jeden Fall gern weitererzählen.

