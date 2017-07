Andere große Parkanlagen wie das Tempelhofer Feld, große Teile des Mauerparks und der Gleisdreieck-Park werden von der Grün Berlin GmbH betreut, deren alleiniger Gesellschafter das Land Berlin ist. Hier sieht es am Dienstagnachmittag gut aus: Die 110 Mülleimer sind leer, die Wiesen sauber.

An zehn ausgewählten Orten wie dem Görlitzer Park ist seit knapp einem Jahr die BSR im Einsatz, im Rahmen eines Pilotprojekts, noch bis Ende des Jahres, finanziert vom Senat mit jährlich sieben Millionen Euro. Normalerweise ist die Stadtreinigung nur für Straßen und Plätze zuständig.

Der Einsatz der BSR kommt in den Bezirken jedoch unterschiedlich an. In Mitte wünscht man sich eigentlich wieder mehr Geld für eigenes Personal. Aber "was an der BSR wirklich hilfreich ist in den Spitzenzeiten, ist die Unterstützung in Hotspots", sagt Mittes Umweltstadträtin Sabine Weißler (Grüne), "also am Funkturm, Monbijoupark, Lustgarten, wo wir also auch keine Möglichkeit haben, jeweils zeitnah nach den Wochenenden den Müll wegzuschaffen."